Суд в Новосибирске оценил ущерб от хищения программы в 28 млн рублей

В Новосибирске суд вынес приговор техническому директору компании по делу о хищении компьютерной программы.
Об этом сообщает Atas.info со ссылкой на суд.
По данным суда, мужчина работал в компании, связанной с базами данных и информационными ресурсами, и имел полный доступ к серверам. С августа 2018 года по октябрь 2023 года он сменил пароли, ограничил доступ сотрудников к программе, скопировал её компоненты, базы данных, сайт и веб-приложения на сторонний носитель.
После этого, как установил суд, IT-специалист переработал программу и подал заявку в Роспатент, чтобы оформить на неё права. Ущерб компании оценили более чем в 28 млн рублей.
Мужчину признали виновным в нарушении авторских прав и мошенничестве с компьютерной информацией. Суд назначил ему два года и шесть месяцев колонии общего режима и штраф 500 тыс. рублей.
