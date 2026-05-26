Фон дер Ляйен предупредила Европу о рисках из-за дронов в Балтии

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что инциденты с беспилотниками в странах Балтии могут стать реальностью для всей Европы.

Источник: Reuters

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник заявила, что в будущем Европа может столкнуться с теми же проблемами в сфере безопасности, которые в настоящее время испытывают страны Балтии, включая инциденты с вторжением беспилотных летательных аппаратов в воздушное пространство.

Ранее в Латвии объявлялась воздушная тревога из-за появления неопознанных дронов. В этот период в школах проводились экзамены, которые были прерваны, а дети эвакуированы. Кроме того, на территории Латвии неоднократно фиксировались падения украинских беспилотников. Седьмого мая они нанесли повреждения нефтебазе в городе Резекне.

«То, что вы переживаете сегодня, завтра может ожидать и остальную часть Европы», — сказала глава ЕК на совместной пресс-конференции с президентами Литвы, Латвии и Эстонии в Вильнюсе.

Фон дер Ляйен также отметила, что Евросоюз намерен «систематически» устранять недостатки в собственной системе безопасности, «начиная с более унифицированных систем оповещения и улучшения межгосударственной координации».

