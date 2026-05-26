Психолог Сальникова: хронический стресс может нарушать сон и пищевое поведение

Клинический психолог Дарья Сальникова заявила, что кратковременный стресс может усиливать собранность, однако длительный стресс приводит к постоянному перенапряжению нервной системы.

Об этом она рассказала в беседе с «Радио 1».

«Стрессовые реакции бывают кратковременные, а вот длительный стресс характеризуется постоянным перенапряжением нервной системы. И это становится хроническим», — объяснила Сальникова.

По словам психолога, в кратком стрессе человек может выглядеть более собранным и сдержанным, особенно в рабочей или деловой среде. Однако внутреннее состояние при этом нельзя игнорировать.

Сальникова предупредила, что при длительном стрессе могут появляться недосып, зависимости, нарушения пищевого поведения, снижение физической и эмоциональной активности.

