В подмосковных Люберцах подросток на электросамокате сбил ребёнка

Подросток на электросамокате сбил ребёнка в подмосковных Люберцах, возбуждено уголовное дело.
Об этом сообщает СК России.
«В эфире федерального телеканала сообщалось, что в городском округе Люберцы подросток на электросамокате наехал на четырёхлетнего ребёнка. У пострадавшего различные травмы. По данному факту следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении в канале Max.
Ранее в Лебяжьевском округе Курганской области ночью 26 мая произошло серьёзное ДТП, в котором пострадали четыре человека, включая несовершеннолетних.