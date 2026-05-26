Жителя Самары отправили в колонию за оправдание терроризма

В Самаре 26-летнего местного жителя приговорили к девяти годам колонии строгого режима по делу об оправдании и пропаганде терроризма в интернете.
Об этом сообщает 450media.ru со ссылкой на УФСБ России по региону.
По данным ведомства, мужчина публиковал в открытых сообществах в социальной сети материалы, связанные с деятельностью запрещённой в России международной террористической организации.
Уголовное дело возбудили по статье о публичном оправдании и пропаганде терроризма в интернете. Центральный окружной военный суд признал самарца виновным и назначил ему наказание по совокупности преступлений.
Тем временем в Надыме жителю города предъявили обвинение в финансировании терроризма, передаёт ИА «Север-Пресс» со ссылкой на СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
По данным следствия, в 2021—2022 годах обвиняемый переводил деньги на счета организации, деятельность которой признана террористической и запрещена на территории России. Мужчину задержали и заключили под стражу.
Следователи устанавливают обстоятельства преступления и других возможных подозреваемых.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области мужчина получил 18 лет колонии за подготовку диверсии.