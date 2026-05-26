Юрист Горбунова объяснила, что делать жильцам при изменении адреса дома

Кандидат юридических наук, доцент Высшей школы права Югорского государственного университета Елена Горбунова заявила, что при изменении адреса многоквартирного дома собственникам не нужно менять паспорт, ИНН, СНИЛС или завещание.
Об этом она рассказала в беседе с RG.RU.
«Если документ не требует обязательной замены по закону — паспорт — нет, ИНН — нет, СНИЛС — нет, завещание — нет, не меняйте его. Так вы сможете сэкономить свои финансы и время», — сказала Горбунова.
Жильцам сначала рекомендуют получить постановление, подтверждающее изменение адреса дома. Обычно его направляют местные власти или управляющая организация, а если документ не пришёл, его можно запросить в администрации.
