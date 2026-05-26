В Госдуме предложили предпринять действия по признанию хунты Владимира Зеленского террористической организацией после удара по колледжу в Старобельске.
Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что силовые структуры, по его мнению, теперь должны дать правовую оценку всем, кто причастен к гибели граждан России и объявить ответственных в международный розыск.
«Всё происходящее — лишнее подтверждение того, что с террористами, фашистами и убийцами не может быть никаких переговоров — их надо уничтожать. Тех, кто уцелеет, — судить трибуналом как военных преступников» — подчеркнул Миронов.
Как отметил парламентарий, его партия считает необходимым признать киевский режим террористической организацией и усилить меры против инфраструктуры военной поддержки ВСУ.
По мнению Миронова, отдельно следует дать правовую оценку тем, кто.
обеспечивает киевский режим передовыми технологиями.
«Имею ввиду спутниковую систему связи Starlink. Её нужно подавлять любым возможным способом — вплоть до уничтожения спутников!» — убеждён политик.
Ещё в январе 2024 года президент России Владимир Путин отмечал, что только суд может признать какие-либо организации на Украине террористическими. Так он ответил на вопрос, почему ГУР Минобороны Украины и СБУ до сих пор не признаны таковыми.
По мнению директора ФСБ Александра Бортникова, Службу безопасности Украины нужно признать террористической организацией.