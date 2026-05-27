Вулин рассказал, ради чего Вучич может подать в отставку

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич может подать в отставку не из-за внешнего давления, а ради проведения в стране выборов, заявил РИА Новости бывший вице-премьер Сербии, основатель партии «Движение социалистов» Александр Вулин.

Источник: ANDREJ CUKIC/EPA/TASS

Президент Сербии Александр Вучич заявил в понедельник, что может в скором времени подать в отставку. Официально его мандат заканчивается весной 2027 года.

«Президент Вучич не тот президент, который сломается под давлением. Если он так поступит, то только чтобы дать возможность Сербии провести выборы, а не потому, что кто-то ему приказал или пытался оказать давление», — сказал собеседник агентства.

Досрочных выборов требуют протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции.

Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа 2025 года. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.

Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
