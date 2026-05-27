Вулин рассказал, ради чего Вучич может подать в отставку

Президент Сербии Александр Вучич заявил в понедельник, что может в скором времени подать в отставку. Официально его мандат заканчивается весной 2027 года.
«Президент Вучич не тот президент, который сломается под давлением. Если он так поступит, то только чтобы дать возможность Сербии провести выборы, а не потому, что кто-то ему приказал или пытался оказать давление», — сказал собеседник агентства.
Досрочных выборов требуют протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции.
Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа 2025 года. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.