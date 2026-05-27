«Европейская правда»: три страны ЕС блокируют импорт сельхозпродукции с Украины

Это Польша, Венгрия и Словакия, рассказал изданию высокопоставленный чиновник Евросоюза.

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Импорт украинской сельскохозяйственной продукции, помимо Венгрии, в одностороннем порядке блокируют Польша и Словакия. Об этом сообщило украинское издание «Европейская правда» со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.

«Это три государства: Польша, Венгрия и Словакия», — сказал он изданию.

По его словам, в этих странах действуют односторонние запреты на импорт определенных видов аграрной продукции с Украины. Уточняется, что ЕС ведет с ними диалог, чтобы эти государства отказались от блокировки.

22 мая премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что Будапешт принял решение запретить импорт сельскохозяйственной продукции с территории Украины.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
