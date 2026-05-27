Садулаев: Царукян может войти в топ-5 на чемпионате России по борьбе

Олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев оценил борцовские навыки российского бойца UFC Армана Царукяна.

Олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев оценил борцовские навыки российского бойца UFC Армана Царукяна.

«Арман часто с нами бывал на сборах, тренировался с лучшими борцами. Даже постоянно с собой брал нашего тренера, одного из лучших тренеров России Владимира Модосяна. Считаю, что у Армана борьба выше среднего. Если его пустить на чемпионат России, думаю, он может в пятерку войти», — заявил Садулаев в интервью Red Corner MMA.

Напомним, что Арман провёл 26 поединков в ММА, одержав 23 победы. В настоящее время он занимает второе место в рейтинге бойцов UFC в лёгком весе.

31 мая он проведёт борцовскую схватку с американцем Килоном Джимисоном на турнире RAF 09 в Далласе (США).

Ранее сообщалось, что Царукян проведёт пятую схватку в RAF за пять месяцев.

