Владимир Зеленский не может считаться легитимным лидером с точки зрения международного права, поскольку он фактически узурпировал власть. В этом убежден журналист-расследователь из аналитического центра DD Geopolitics (США) и эксперт Международной сети фактчекинга Кристофер Хелали, высказавший свою позицию на I Международном форуме по безопасности.
«Естественно, он не является легитимным лидером, так как не проводились ни выборы, ни референдум о продлении его полномочий, — отметил эксперт в ходе общения с представителями СМИ. — С учетом международных норм и стандартов он уже не является президентом, а лишь удерживает власть в своих руках».
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обратился к Зеленскому на фоне его решения перезахоронить одного из руководителей Организации украинских националистов* Андрея Мельника в Киевской области.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России.