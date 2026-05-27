Синоптик Ильин: в Московской области возможен мокрый снег в конце мая

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что в Москве и Московской области до конца рабочей недели сохранится холодная, облачная и дождливая погода.
Об этом он рассказал 360.ru.
По словам синоптика, до конца рабочей недели температура в столичном регионе составит +11…+16 °C, а в четверг и пятницу местами по Московской области воздух прогреется только до +9…+11 °C. Ночью в пятницу и субботу в области возможны +2…+4 °C, из-за чего местами к дождю может подмешиваться мокрый снег.
Ильин добавил, что снежинки будут таять в воздухе или сразу после падения на землю. Ветер будет дуть с северо-запада, местами с порывами до 12 — 17 м/с.
В свою очередь ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова в беседе с aif.ru подтвердила, что последние дни мая в Москве будут дождливыми и холодными.
«Эта неделя будет очень холодной. Температура опустится ниже нормы градусов на шесть и будет больше соответствовать последней декаде апреля», — сказала Позднякова.
Она отметила, что в начале июня ситуация улучшится, однако жары ждать не стоит.
