Путин начнет трехдневный госвизит в Казахстан

Россия — один из ведущих торговых партнеров Казахстана, доля России во внешней торговле около 19%. В 2025 году товарооборот между странами вырос до рекордных практически 29 миллиардов долларов, а в первом квартале 2026 года он увеличился еще на 9,3% — до 6,56 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, доля национальных валют во взаиморасчетах достигла 96,8%.