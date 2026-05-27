«Замкнутый круг»: как развивается ситуация на Ближнем Востоке

Иранские власти обвинили Соединённые Штаты в нарушении режима прекращения огня. Как отмечается в сообщении МИД, Тегеран не оставит действия Вашингтона без ответа и возлагает ответственность за все последствия на США. Ранее СМИ сообщили о взрывах в иранском портовом городе Бендер-Аббас. По информации Fox News, американские военные уничтожили два катера Корпуса стражей Исламской революции и нанесли удар по позиции зенитно-ракетного комплекса. Как заявили в Тегеране, пока Вашингтон продолжает свою военную авантюру, дипломатическое соглашение не может быть достигнуто. По мнению экспертов, новыми ударами США пытаются усилить переговорные позиции, однако Тегеран продолжает стоять на своих требованиях, поскольку знает об ограниченных ресурсах Вашингтона.
«Террористическая армия США, продолжая свои незаконные и агрессивные действия после объявления прекращения огня, в частности неоднократные морские нападения на иранские торговые суда, за последние 48 часов нарушила режим прекращения огня в районе провинции Хормозган. Совершение этих агрессивных действий одновременно с продолжающимся дипломатическим процессом при посредничестве Пакистана вновь продемонстрировало недобросовестность и ненадёжность правящей элиты США для иранского народа», — приводит заявление ведомства ТАСС.
В иранском МИД осудили такие действия и возложили ответственность за все последствия на США, а также отметили, что Тегеран не оставит шаги Вашингтона без ответа.
Вечером 25 мая СМИ сообщили о взрывах в иранском портовом городе Бендер-Аббас. По информации Fox News, американские военные уничтожили два катера Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и нанесли удар по позиции зенитно-ракетного комплекса. Как сообщила журналистка телеканала Дженнифер Гриффин со ссылкой на Центральное командование ВС США, удары были направлены на защиту американских военнослужащих от угроз со стороны иранских вооружённых сил. Журналистка назвала эти удары оборонительными и заявила, что они не означают окончания действующего режима прекращения огня с Ираном.
Впоследствии спикер правительства Ирана Фатиме Мохаджерани прокомментировала RT ночные удары США по объектам на юге страны. Она заявила, что «проблема возникает уже не в первый раз», а также обратила внимание на высококлассную дипломатическую команду Ирана, обороноспособность и поддержку со стороны иранского народа.
«При такой уверенности в наших вооружённых силах на местах, активной позиции нашего народа, а также уверенности в нашей дипломатической команде — особенно с участием доктора наук (и спикера парламента страны Мохаммада. — RT) Галибафа, учитывая его многолетний опыт боевого командования и познания в сфере дипломатии, — надеемся, что избираемый путь и принимаемые решения будут наилучшим образом соответствовать интересам иранского народа и приведут к устойчивому миру в регионе, что регион в конечном итоге, даст бог, освободится от зла нынешнего хаоса», — приводит слова Мохаджерани Telegram-канал RT.
Кроме того, несколько БПЛА и самолёт F-35 ВВС США нарушили воздушное пространство Ирана, о чём говорится в заявлении КСИР. Агентство Tasnim сообщает, что был сбит беспилотник MQ-9.
Разрушения в Тегеране после ударов США.
Официальный представитель центрального оперативного штаба «Хатам аль-Анбия» Вооружённых сил Ирана Эбрагим Зольфагари пригрозил американцам нефтью по $200 за баррель после новых ударов военных США по стране в период действия режима прекращения огня. По его словам, пока Вашингтон продолжает свою военную авантюру, дипломатическое соглашение не может быть достигнуто.
Позиция Вашингтона.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отсутствие сделки с Ираном приведёт к возобновлению огня. По его мнению, «либо это будет выгодная сделка для всех, либо вообще никакой сделки не будет», и Соединённые Штаты «вернутся на передовую, и бои возобновятся, но масштабнее и сильнее». В то же время, по версии главы Белого дома, переговоры с Ираном по мирному соглашению продвигаются успешно. Трамп считает, что будущая сделка с Тегераном не позволит исламской республике создать ядерное оружие.
Впрочем, как отмечает The New York Times, «кампания давления» со стороны Трампа на Иран «судя по всему, не привела к кардинальным изменениям в позиции Ирана по его ядерной программе».
Так, официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи подтвердил прежнюю позицию, что Тегеран в настоящий момент не обсуждает с Вашингтоном вопросы ядерной программы исламской республики.
Дональд Трамп.
«Парадокс ситуации».
Как отмечают эксперты, Тегеран абсолютно верно интерпретировал удары Соединённых Штатов по своей территории как нарушение перемирия.
«Иранские власти совершенно справедливо обвинили США в нарушении перемирия, в ударе по военно-морским силам КСИР и по южным портам исламской республики. Но мы должны очень чётко понимать, что Трамп не может в сложившихся условиях просто так подписать некое соглашение, поскольку внутри Соединённых Штатов многие воспримут это как провал», — констатировал политолог Дмитрий Евстафьев в комментарии RT.
К тому же, как он считает, обе стороны не готовы к значительным уступкам в рамках переговорного трека.
«При этом крайне маловероятно, чтобы была возобновлена какая-то большая война. Но вот такого рода операции, которые провели американцы против флота КСИР, они вполне возможны. Это инструмент давления на иранское руководство, инструмент запугивания большой войной. Но крайне маловероятно, что иранское руководство поддастся такому давлению, потому что они прекрасно знают ограниченность возможностей США», — пояснил Евстафьев.
По словам доцента кафедры Финансового университета при правительстве РФ Дмитрия Ежова, все заявления о прогрессе переговоров с Ираном преимущественно инициируются американской стороной «в целях минимизации имиджевых потерь» и стабилизации рынка энергоресурсов, однако ничего общего с реальностью они не имеют.
«Парадокс ситуации заключается в том, что Иран не готов идти на уступки США, а США — Ирану. Это замкнутый круг. Поэтому эскалация неизбежна, и провоцировать её будут, скорее всего, Соединённые Штаты и Израиль. Переговоры о соглашении, впрочем, могут продолжаться в стилистике привычных для Трампа попыток заключить сделку, но на деле всё это вряд ли принесёт какие-то результаты в скором времени. На этом фоне Иран не отказывается от максималистских требований и не намерен снижать их уровень», — отметил собеседник RT.
Он полагает, что козырями в переговорной позиции Ирана являются требования о снятии санкций и контроль над Ормузским проливом.
«Вряд ли Иран будет провоцировать США, а вот отвечать эпизодическими ударами на недружественные шаги вполне может. Вследствие этого в зоне стратегической нестабильности оказывается весь Ближний Восток. В результате недавних американских ударов уничтожены два катера КСИР и площадка для запуска ракет, что свидетельствует о точечном характере ударов. США действуют в привычном для себя репертуаре, придумывая предлоги и причины для актов агрессии, ссылаясь на самооборону», — сказал Ежов.
Как заявил американист Малек Дудаков, Соединённые Штаты в очередной раз эскалируют ситуацию, что угрожает срывом переговорного процесса.
«Это попытка хотя бы как-то усилить свою переговорную позицию и оказать дополнительное давление на иранскую сторону, хотя в данном случае американская сторона очень сильно рискует. Если Иран сейчас выйдет из переговорного процесса, Вашингтон останется ни с чем — все его переговорные усилия пойдут прахом, а энергокризис и топливный кризис будет усугубляться в западных странах, в том числе и в США», — заявил Дудаков в разговоре с RT.
Однако, если переговоры продолжатся, Тегеран будет требовать разблокирования как можно большего количества своих активов, считает эксперт.
«Соединённым Штатам, скорее всего, придётся пойти навстречу Ирану. И конечно, Иран будет продвигать довольно болезненный для американцев вопрос смягчения санкций в отношении иранской нефти, который, вероятно, тоже будет решён в пользу исламской республики. Всё это Трампу будет очень сложно представить своей большой дипломатической и военно-политической победой», — заключил Дудаков.