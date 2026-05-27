«Замкнутый круг»: как развивается ситуация на Ближнем Востоке

«Парадокс ситуации заключается в том, что Иран не готов идти на уступки США, а США — Ирану. Это замкнутый круг. Поэтому эскалация неизбежна, и провоцировать её будут, скорее всего, Соединённые Штаты и Израиль. Переговоры о соглашении, впрочем, могут продолжаться в стилистике привычных для Трампа попыток заключить сделку, но на деле всё это вряд ли принесёт какие-то результаты в скором времени. На этом фоне Иран не отказывается от максималистских требований и не намерен снижать их уровень», — отметил собеседник RT.