Минфин скорректирует параметры бюджета, заявил Силуанов

Силуанов: Минфин скорректирует параметры бюджета из-за изменения макроусловий.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Минфин РФ скорректирует параметры бюджета из-за изменения макроусловий и необходимости дополнительной концентрации ресурсов на приоритетных направлениях, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Изменятся ли параметры бюджета? Да. Причина — в изменении макроусловий по сравнению с ранее планировавшимися, а также необходимости дополнительной концентрации ресурсов на важных приоритетных направлениях», — сказал Силуанов в интервью газете «Коммерсант».

При этом Минфин делает все необходимое для обеспечения баланса бюджета, координируя свои действия с Банком России по основным макропоказателям и денежным агрегатам, подчеркнул министр.

Согласно действующему закону о бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, общий объем доходов бюджета на 2026 год утвержден на уровне 40,283 триллиона рублей (17,1% ВВП), на 2027 год — 42,91 триллиона (16,8% ВВП), на 2028 год — 45,869 триллиона (16,6% ВВП). Расходы составят 44,069 триллиона, 46,096 триллиона и 49,383 триллиона рублей — 18,7% ВВП, 18% ВВП и 17,9% ВВП соответственно.

Таким образом, бюджет на весь трехлетний период сформирован с дефицитом, который с 1,6% ВВП в 2026 году сократится до 1,2% ВВП в следующем году, а в 2028 году составит 1,3% ВВП. Основным источником финансирования дефицита бюджета в этот трехлетний период будут государственные заимствования РФ.

