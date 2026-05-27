ПВО сбила четыре БПЛА в Севастополе

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Четыре беспилотных летательных аппарата сбиты в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Глава города во вторник объявил воздушную тревогу.
«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работают ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбиты четыре БПЛА в районе Северной стороны и Севастопольской бухты», — написал Развожаев в Telegram-канале.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше