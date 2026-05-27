«Ъ»: Минфин готов исполнять бюджет вне зависимости от внешних факторов

Минфин подготовил законодательные предложения для бесперебойного исполнения бюджета вне зависимости от внешних условий.
Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью «Коммерсантъ».
Он отметил, что неопределённость в мире усиливается, особенно на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Это требует гибкого реагирования на возможные вызовы.
«Минфин подготовил законодательные предложения, целью которых является бесперебойное исполнение обязательств бюджета вне зависимости от внешних факторов», — сказал он.
Меры касаются социальных программ, обороноспособности, безопасности, технологических приоритетов, а также обязательств, зависящих от инфляции и процентных ставок.
Ранее министр экономического развития Максим Решетников назвал бюджетную консолидацию, приоритизацию расходов и план структурных изменений ключевыми мерами для наращивания потенциала роста российской экономики.