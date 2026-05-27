Диетолог Русакова: перед перелётом нельзя есть жирное мясо

Врач-диетолог Дарья Русакова заявила, что перед перелётом лучше отказаться от жирных и жареных блюд, фастфуда, бобовых, сладостей, газированных напитков и алкоголя.
Об этом она рассказала в беседе с URA.RU. По словам специалиста, во время полёта основная нагрузка ложится на желудочно-кишечный тракт и сердечно-сосудистую систему.
«Для многих перелёт — это стресс, так как это непривычная среда для организма», — рассказала Русакова.
Русакова рекомендовала устроить лёгкий перекус за один — два часа до вылета. По её словам, подойдут нежирный белок — отварная курица, индейка или рыба, а также тушёные или варёные овощи с низким содержанием клетчатки.
В свою очередь врач-гастроэнтеролог Александр Приказчиков рассказал 360.ru, что черешня содержит витамины и антиоксиданты, однако переедать её не стоит.
По его словам, особенно осторожно к черешне следует относиться людям с синдромом раздражённого кишечника.
При этом плоды нужно тщательно мыть под проточной водой, поскольку немытая черешня может повысить риск кишечной инфекции.
