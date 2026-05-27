Силуанов: параметры бюджета скорректируют из-за макроусловий

Минфин скорректирует параметры бюджета в связи с изменением макроусловий и необходимостью концентрации ресурсов.
Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью «Коммерсантъ».
«Причина — в изменении макроусловий по сравнению с ранее планировавшимися, а также необходимости дополнительной концентрации ресурсов на важных приоритетных направлениях», — сказал министр.
При этом Минфин координирует действия с Банком России по основным макропоказателям и денежным агрегатам для обеспечения баланса бюджета.
Ранее министр экономического развития Максим Решетников назвал бюджетную консолидацию, приоритизацию расходов и план структурных изменений ключевыми мерами для наращивания потенциала роста российской экономики.