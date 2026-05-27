Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».
«Экономика Венгрии зависит от России, и слушаться еврокомиссаров в данном случае значит вредить собственной стране и народу», — сказал Журавлёв.
По мнению депутата, Мадьяр фактически продолжил политику своего предшественника Виктора Орбана, несмотря на ожидания Брюсселя.
Он также выразил мнение, что влияние Евросоюза на национальные элиты постепенно слабеет. По словам Журавлёва, политика Брюсселя, ориентированная на противостояние с Россией и поддержку Украины, вызывает вопросы у ряда европейских стран.
Ранее автор издания Die Weltwoche выразил мнение, что новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр разочаровал ЕС своей позицией по России, так как отказался следовать антироссийским директивам Брюсселя.