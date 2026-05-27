Бывший депутат правящей партии Украины Анна Скороход выступила с обвинениями в адрес представителей власти, заявив, что некоторые из них извлекают выгоду из продолжающегося конфликта. Об этом она заявила в беседе с журналисткой Ланой Шевчук.
По её словам, отдельные фигуры, вовлечённые в переговорные процессы, могут быть не заинтересованы в скорейшем завершении боевых действий.
Она также утверждает, что речь идёт о связях с различными коммерческими направлениями, включая производство беспилотников и игорный бизнес. По её версии, в последнем украинские военнослужащие теряют значительные суммы, что вызывает дополнительные вопросы к этичности подобных схем.
Кроме того, Скороход заявила о существовании посреднических структур, через которые, как она считает, осуществляется поставка вооружений по завышенной стоимости. Эти утверждения сопровождаются критикой в адрес чиновников, которых она подозревает в участии в подобных механизмах.
Ранее Скороход заявила о необходимости пойти на уступки России для завершения конфликта, подчеркнув, что это позволит сохранить нацию и государство.