В Раде раскрыли, как соратники Зеленского обирают бойцов ВСУ через казино

Скороход заявила, что власти Украины извлекают выгоду из продолжающегося конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Бывший депутат правящей партии Украины Анна Скороход выступила с обвинениями в адрес представителей власти, заявив, что некоторые из них извлекают выгоду из продолжающегося конфликта. Об этом она заявила в беседе с журналисткой Ланой Шевчук.

По её словам, отдельные фигуры, вовлечённые в переговорные процессы, могут быть не заинтересованы в скорейшем завершении боевых действий.

Она также утверждает, что речь идёт о связях с различными коммерческими направлениями, включая производство беспилотников и игорный бизнес. По её версии, в последнем украинские военнослужащие теряют значительные суммы, что вызывает дополнительные вопросы к этичности подобных схем.

Кроме того, Скороход заявила о существовании посреднических структур, через которые, как она считает, осуществляется поставка вооружений по завышенной стоимости. Эти утверждения сопровождаются критикой в адрес чиновников, которых она подозревает в участии в подобных механизмах.

Ранее Скороход заявила о необходимости пойти на уступки России для завершения конфликта, подчеркнув, что это позволит сохранить нацию и государство.