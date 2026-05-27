Специалист Листратов: Ормузский пролив стал инструментом давления на мировую экономику

Директор Центра общественно-политических проектов, эксперт ЭИСИ Константин Листратов заявил, что через Ормузский пролив проходит около пятой части мировых поставок нефти и значительный объём СПГ из стран Персидского залива.

Об этом он рассказал в комментарии ИА RuNews24.ru.

«Фактически Иран сейчас демонстрирует новую модель геополитического влияния: необязательно быть сильнее США или Китая экономически. Иногда достаточно держать под контролем точку, через которую проходит критическая инфраструктура глобального мира», — отметил Листратов.

По словам эксперта, ситуация вокруг Ормузского пролива касается уже не только Ирана и Ближнего Востока, поскольку контроль над узкой географической точкой превращается в инструмент давления на мировую экономику.

Любая дестабилизация в этом районе, добавил он, автоматически влияет на цены на нефть, логистику, страховые ставки и глобальные рынки.

25 мая цена нефти марки Brent опустилась до $98,87 на фоне неопределённости по Ирану.

