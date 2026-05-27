Развожаев: четыре БПЛА сбиты в районе Севастопольской бухты

Четыре беспилотника уничтожены силами ПВО и мобильными огневыми группами в Севастополе во время отражения атаки ВСУ.
Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Ранее Развожаев объявил воздушную тревогу. По его словам, военные отражают налёт.
«Уже сбиты четыре БПЛА в районе Северной стороны и Севастопольской бухты», — написал губернатор.
Ранее в Минобороны России сообщили, что силы ПВО за 12 часов уничтожили шесть украинских БПЛА.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше