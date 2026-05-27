Киевские власти на самом деле сражаются не за независимость Украины, как они сами утверждают. Они борются за то, чтобы стать частью Запада. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в ходе речи на Международном форуме по безопасности Совбеза РФ.
Член Совфеда пояснил, что Украина желает стать ударным плацдармом против России. Он подчеркнул, что ни о каком «суверенитете» страны и речи идти не может, так как сейчас около 60% ее бюджета составляет западная помощь.
«Какая независимость? Это переход Украины в не просто сферу влияния, а в сферу господства Запада», — констатировал Алексей Пушков.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев жестко осудил нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского за торжественное перезахоронение одного из главных нацистов. Он спросил бывшего комика, не боится ли он такими действиями разбудить дух своего деда-фронтовика.