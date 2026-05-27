Количество сбитых над Севастополем БПЛА выросло до семи

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Военные продолжают отражать атаку ВСУ в Севастополе, уже сбито семь БПЛА, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Глава города во вторник объявил воздушную тревогу, позже губернатор сообщил об четырех сбитых БПЛА в Севастополе.
«В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ. Уже сбито 7 БПЛА в районе Северной стороны и Севастопольской бухты», — написал губернатор в Telegram-канале.
Губернатор напомнил, что по решению оперативного штаба, изменился порядок подачи сигнала воздушной тревоги: теперь он звучит 3 раза и затем прекращается.
