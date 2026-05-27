Вооружённые силы России с 1 января 2026 года освободили в зоне специальной военной операции более 100 населённых пунктов.
Это подсчитало РИА Новости, проанализировав сводки Министерства обороны.
По данным агентства, 27 мая под контроль перешли Запселье и Рясное в Сумской области, которые стали сотым и сто первым освобождёнными пунктами.
Всего с начала года освобождено 29 населённых пунктов в Донецкой Народной Республике, 26 — в Харьковской области, 24 — в Запорожской, 19 — в Сумской и ещё три — в Днепропетровской.
Ранее военкор RT Саргон Хадая показал, как 155-й полк 55-й дивизии морской пехоты группировки войск «Восток» освобождал населённый пункт Верхняя Терса в Запорожской области.