Врач назвал причины высокой заболеваемости сифилисом в Европе

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Культурная деградация, несоблюдение базовых требований гигиены и неконтролируемая иммиграция повлекли всплеск заболеваемости сифилисом и гонореей в европейских странах, выразил мнение в беседе с РИА Новости эксперт в сфере международного здравоохранения и врач с многолетним опытом работы за границей Александр Шамарин.
Согласно опубликованному 21 мая отчету Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), в Европе в 2024 году были зафиксированы рекордные более чем за десятилетие показатели заболеваемости половыми инфекциями, включая сифилис и гонорею.
«Снижение культуры населения, несоблюдение базовых правил гигиены и неконтролируемая иммиграция», — перечислил собеседник агентства причины распространения заболеваний, передающихся половым путем, в Европе.
Шамарин объяснил, что пренебрежение средствами контрацепции, нормализация проституции и культуры «свободной любви» создают условия для усугубления санитарно-эпидемиологической обстановки в Европе.