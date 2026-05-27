МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Брюссель полностью контролирует политику нынешних властей Молдавии. Об этом заявил ТАСС председатель Ассоциации молодых экспертов Молдовы Александр Кориненко.
«Вся внешняя политика Молдавии сегодня курируется Брюсселем, курируется Бухарестом, но, к сожалению, никак не молдавским народом. Поэтому власти Молдавии вышли из СНГ и сегодня сами признают, что молдавско-российские отношения находятся на самом низком уровне за всю современную историю», — сказал он.
Кориненко отметил, что нынешние власти Молдавии начали разрывать связи с РФ сразу после прихода к власти. По его словам, это поколение, которое было воспитано европейскими чиновниками. «В этих условиях они сегодня полностью отдают страну на попечение европейцев, живут практически на их деньги. Порой кажется, что молдавские власти — это гастарбайтеры сами у себя в стране», — указал председатель ассоциации.
«При этом они пытаются уничтожить наши исторические связи [с Россией], нашу историческую память. Мы знаем, что на протяжении всей своей истории, начиная со времен основания Молдавского княжества, у нас с Россией и русским народом были очень тесные связи», — добавил он.
По словам Кориненко, сегодня историческую память пытаются стереть, внушить народу Молдавии «что-то инородное, новую этику». «Это укладывается в то, с чем [президент Молдавии] Майя Санду приходила в начале своего правления, и она эту политику продолжает. Разрыв [в отношениях с РФ] будет становиться еще больше, потому что даже несмотря на прагматичные, экономически необходимые отношения, она все равно разрывает между собой страны, потому что сегодня у Молдавии, к сожалению, нет права на независимую внешнюю политику», — констатировал он.
Кориненко подчеркнул, все происходит в одностороннем порядке со стороны властей Кишинева, напомнив, что именно они высылали российских дипломатов и по собственной инициативе разрывали связи. «Более того, Кишинев сегодня уже около полутора лет не выдает аккредитацию российскому послу, таким образом нарушая Венскую конвенцию и показывая всяческое неуважение к нашим традиционным партнерам, которым является сегодня РФ», — напомнил собеседник агентства.