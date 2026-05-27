Развожаев: в Севастополе сбито 25 БПЛА, повреждены дома и ЛЭП

Силы ПВО и мобильные огневые группы сбили 25 украинских беспилотников над Севастополем и морем, в результате падения обломков повреждена ЛЭП и жилые дома.

Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, атака продолжается, но, по предварительным данным, никто из людей не пострадал. Один из дронов, начинённый большим количеством взрывчатки, уничтожен в районе Кара-Кобы.

Частью сбитого аппарата перебило высоковольтную линию, из-за чего в разных районах города возникли перебои с электроснабжением. Ремонтно-восстановительные работы начнутся после окончания тревоги.

Губернатор опроверг сообщения о повреждении Севастопольской ТЭС.

«Укропаблики сейчас публикуют дезинформацию о том, что повреждена Севастопольская ТЭС — это неправда», — заявил он.

Кроме того, осколками выбиты пять окон в разных многоквартирных домах. В районе Фиолента в трёх СНТ три частных дома получили повреждения крыш и стен.

Ранее Развожаев сообщал об уничтожении четырёх БПЛА противника.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше