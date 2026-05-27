Экс-премьер Греции Ципрас объявил о создании новой партии

АФИНЫ, 27 мая. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил о создании новой партии «Греческий левый альянс» за несколько месяцев до предстоящих в 2027 году парламентских выборов в стране. Об этом сообщил греческий телеканал ERT-news.
Ципрас подчеркнул, что «сегодня делается первый шаг к тому, чтобы вновь дать голос большинству граждан». «Мы хотим стать участниками усилий по созданию лучшего мира, потому что не хотим молчать перед лицом несправедливости и вопиющего неравенства», — сказал он. «Наше видение и план — это великое демократическое и социальное возрождение страны со стороны великого социального большинства», — отметил Ципрас.
В декларации партии он выразил семь принципов новой политической силы: «жизнь с достоинством, сильная демократия без иммунитетов для политиков, сильная экономика справедливого развития и достоинства, социальное государство, защищающее права человека от спекуляций, устойчивая Греция в мире постоянных кризисов, цифровая демократия и суверенитет, сильная Греция, защищающая свои права и строящая мосты мира».
Экс-премьер не раскрыл в своем выступлении подробностей внешнеполитической платформы своей партии, однако подчеркнул, что его партия «признает не право сильного, а международное право». «Именно поэтому мы никогда не пойдем на компромисс ни с незаконным вторжением и оккупацией Кипра, ни с планами фактического раздела острова», — сказал он. «Мы не хотим привыкать к миру несправедливости, войн, насилия, миру, который спит под звуки беспилотников и просыпается под звуки ракет», — добавил Ципрас.
Политик подверг критике нынешнее правительство Греции. «Шестнадцать лет спустя после банкротства [Греции] нами снова правят те, кто нас потопил и разорил. И они не раскаиваются. Государство попало в руки касты, которая обращается с ним как с добычей», — сказал экс-премьер. «В период интенсивных геополитических потрясений Греции срочно необходим новый национальный компас, активная и многосторонняя внешняя политика, которая укрепит ее роль как опоры мира и стабильности», — сказал Ципрас.
Политическая карьера Ципраса.
Ципрас был премьер-министром Греции в 2015—2019 годах. Важнейшим итогом деятельности Ципраса стал выход Греции из программ международной помощи. В 2019 году СИРИЗА проиграла на парламентских выборах правоцентристской партии «Новая демократия», и ее лидер Кириакос Мицотакис стал премьер-министром Греции.
Опрос общественного мнения, опубликованный 26 мая, показал, что новая партия Алексиса Ципраса может выйти по предпочтениям потенциальных избирателей на второе место (12,8% голосов) после «Новой демократии» (26,1%), ПАСОК сдвинется с нынешнего второго на третье место с 12,3% голосов, а СИРИЗА и «Новые левые», возможно, получат по 0,5% голосов и вообще могут не войти в парламент на будущих выборах.