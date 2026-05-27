Трамп заявил, что врачи не выявили у него проблем со здоровьем

Президент США Дональд Трамп сообщил, что недавнее медицинское обследование не выявило у него никаких отклонений от нормы.
«Я только что завершил свое регулярное медицинское обследование, проводимое каждые полгода в военно-медицинском центре Уолтера Рида. Все результаты обследования показали отличные результаты», — отметил американский лидер в своем сообщении в соцсети Truth Social.
На данный момент это уже третий медицинский осмотр, который проходит 79-летний лидер за последние 13 месяцев. В этот период он также дважды посещал стоматолога.
Напомним, что фотография американского лидера Дональда Трампа, сделанная во вторник при выходе из Белого дома, породила новую волну дискуссий о состоянии здоровья главы Белого дома.