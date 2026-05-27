Соединённые Штаты не присоединились к заявлению киевского режима, которое во вторник зачитал постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник.
«Мы призываем к полному, немедленному и безусловному прекращению огня, а также подчёркиваем срочную необходимость для принятия конкретных гуманитарных мер», — говорится в документе.
США в перечне поддержавших инициативу названы не были.
Ранее кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что разговор главы российского МИД Сергея Лаврова и американского госсекретаря Марко Рубио довёл киевский режим до истерики.