Пловец Красных назвал Пригоду главной надеждой России на медали

Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в эстафете 4×200 м вольным стилем Александр Красных заявил, что возвращение российским спортсменам гимна и флага даёт возможность вернуться в привычную соревновательную колею.
Об этом он рассказал в интервью aif.ru.
По словам пловца, ему интересно посмотреть на выступление российских спортсменов на чемпионате Европы по плаванию, который пройдёт с 10 по 16 августа 2026 года в Париже.
Главной надеждой России на медали Красных назвал Кирилла Пригоду — двукратного чемпиона мира 2025 года в эстафетах, восьмикратного чемпиона мира на короткой воде и участника двух Олимпиад.
«Он в погоне за мечтой с каждым годом становится крепче, стабильнее и увереннее», — добавил Красных.
Ранее российский комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об «Олимпиаде на стероидах».