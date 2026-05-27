Власти Венесуэлы объявили о реорганизации правительства страны

Уполномоченный президента Венесуэлы Делси Родригес заявила о проведении реорганизации правительства республики. Соответствующее заявление было сделано на заседании совета министров, которое транслировал телеканал Venezolana de Television.
«Я назначаю вице-президента по вопросам социального и территориального социализма Венесуэлы Эктора Родригеса уполномоченным президента по реструктуризации и реорганизации правительства, созданию новой структуры правительства, адаптированной к новой реальности Венесуэлы», — отметила Родригес. Она добавила, что «Венесуэла возрождается на основе своей идентичности и истории борьбы за свободу».
В работе по реорганизации правительства также примет участие вице-президент по вопросам планирования Рикардо Менендес. Согласно распоряжению уполномоченного президента, доклад об обновлении и реструктуризации правительства должен быть представлен совету министров в течение 90 дней.