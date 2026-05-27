Матерацци назвал Аргентину фаворитом чемпионата мира по футболу

Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии, экс-защитник «Интера» Марко Матерацци заявил, что считает Аргентину фаворитом чемпионата мира.
Об этом он рассказал в интервью RG.RU.
«Я всегда считаю, что действующий чемпион является фаворитом. Всё просто», — сказал Матерацци.
Он также положительно оценил увеличение числа участников турнира до 48 команд. По словам бывшего футболиста, новый формат даёт странам, которые раньше не смогли бы попасть на чемпионат мира, возможность «прожить эту мечту».
Ранее экс-хавбек «Милана» и «Ювентуса» Андреа Пирло заявил, что сборная Норвегии может стать открытием чемпионата мира по футболу.