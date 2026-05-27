Жертвами израильских ударов по Ливану за последние часы стал 31 человек

Жертвами серии израильских ударов по Ливану за последние часы стал 31 человек, ещё 40 получили ранения.
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения республики.
По данным ведомства, среди погибших есть дети и женщины.
«Израильский противник совершил в ходе ударов за последние часы серию массовых убийств, в результате которых погиб 31 человек и 40 получили ранения», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что израильская авиация за сутки нанесла удары по 47 населённым пунктам на юге и востоке Ливана.