Эксперт по ЖКХ Бондарь: ремонт в арендованном жилье требует согласия собственника

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что ремонт в арендованной квартире без согласия собственника может привести к штрафу.

Об этом он рассказал в беседе с NEWS.ru.

«Любые изменения в съёмной квартире, которые выходят за рамки повседневных мелочей, требуют согласия хозяина. Если начать действовать без спроса, последствия могут оказаться весьма ощутимыми для кошелька», — поделился Бондарь.

По словам эксперта, без разрешения владельца можно выполнять только небольшие текущие работы, например заменить перегоревшую лампочку или подклеить край отошедших обоев. Такие действия считаются поддержанием жилья в исправном состоянии, если иное не указано в договоре.

Бондарь отметил, что ответственность может наступить, если работы меняют внешний вид помещения или связаны с улучшениями, которые невозможно забрать с собой. Даже самостоятельная замена обоев без согласия владельца, по его словам, может быть недопустимой.

Эксперт добавил, что снос стен, перенос дверных проёмов и другие подобные работы нельзя начинать без одобрения собственника и специального проекта.

Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с НСН заявил, что жильё на вторичном рынке сейчас чаще покупают для личного пользования, а не для инвестиций.