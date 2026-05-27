В России заработал обновлённый список товаров параллельного импорта

Обновлённый перечень товаров для параллельного импорта официально вступил в силу, из него исключены ноутбуки, электробритвы Braun и ещё ряд позиций, следует из приказа Минпромторга.
Как следует из документа, помимо ноутбуков, компьютеров и серверов, из списка пропали средства ухода за полостью рта Biorepair, японские краски для принтеров Ricoh, а также материалы для лепки Spin Master.
Исключены и несколько нишевых парфюмерных брендов: Juliette has a Gun, Filippo Sorcinelli, MEMO Paris, Vilhelm Parfumerie, Xerjoff и другие.
Минпромторг пояснял, что основными критериями для исключения товаров являются запуск локализованного производства в России или наличие отечественных аналогов. При этом ведомство постоянно анализирует перечень и по итогам убирает отдельные товарные знаки или целые группы.
Ранее ведущий эксперт Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что обновление списка параллельного импорта не приведёт к росту цен на компьютеры и ноутбуки.