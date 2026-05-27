Эксперт Джуни: ЦАХАЛ может форсировать Литани для захвата оплотов «Хезболлах»

Израильские военные сталкиваются с трудностями при выполнении поставленной перед ними задачи, поскольку рельеф местности позволяет силам сопротивления совершать на них внезапные нападения из засады, заявил ливанский генерал.

БЕЙРУТ, 27 мая. /ТАСС/. Израильские войска в рамках новой масштабной операции в Ливане рассчитывают ликвидировать форпосты шиитской милиции «Хезболлах» к югу и северу от реки Литани. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС ливанский генерал Хасан Джуни, считающийся ведущим аналитиком в военно-стратегических вопросах на Ближнем Востоке.

«После интенсивных бомбардировок и непрерывных обстрелов израильская армия приступила к зачистке районов Арнун, Йохмур-эш-Шкиф и Заутар-эш-Шаркия, которые господствуют над местностью и представляют собой стратегически важную позицию. Следующим шагом может стать захват оплота “Хезболлах” в городе Заутар-эль-Гарбия на северном берегу, но для этого оккупационным силам придется форсировать реку Литани», — отметил собеседник.

По свидетельству эксперта, израильские военные сталкиваются с трудностями при выполнении поставленной перед ними задачи, поскольку рельеф местности позволяет силам сопротивления совершать на них внезапные нападения из засады.

«Однако у израильтян нет другого пути, кроме установления контроля над всеми высотами и ущельями, если они хотят избавить свои северные поселения от атак беспилотников и ракетных ударов. Одного превосходства в воздухе недостаточно, они вынуждены продвигаться по суше через местность, где действуют шиитские бойцы», — указал Джуни.

Как считает собеседник, другим стратегически важным для израильской армии районом является город Хаддата, который расположен на возвышенности за пределами буферной «желтой зоны», созданной в приграничье. «За последние дни израильские военные трижды пытались овладеть им. Эта точка позволяет контролировать равнины, которые служат коридором к Бинт-Джбейлю, по ним проходят маршруты снабжения сил сопротивления», — указал эксперт.

24 мая начальник генштаба израильской армии генерал-лейтенант Эяль Замир заявил, что утвердил новый план боевых действий против всех террористических структур «Хезболлах». 26 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что израильские войска расширяют военную операцию на юге Ливана и берут под свой контроль стратегические районы. Израильская авиация за сутки нанесла удары по 150 наземным целям в Ливане, в том числе по основным базам шиитской милиции в Машгаре и Карауне в регионе Западное Бекаа.

