Кардиолог Прокофьев рассказал, как отличить метеозависимость от болезни

Врач-кардиолог, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев рассказал, как отличить метеозависимость от болезни.

«При первых изменениях самочувствия человек должен определить температуру тела, измерить артериальное давление, посмотреть степень оксигенации и пульса. И уже в зависимости от этих показателей принимать решения», — посоветовал Прокофьев в беседе с 360.ru.

По словам врача, метеозависимость может проявляться головной болью, головокружением, слабостью, отёчностью, шумом в ушах и мельканием мушек перед глазами. Эти симптомы, отметил он, чаще связаны с изменением артериального давления или кровотока.

Прокофьев подчеркнул, что метеочувствительность важно отличать от заболевания: при ней не должно быть повышенной температуры, заложенности носа, кашля, боли в мышцах и суставах, а также признаков интоксикации.

Ранее клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что кратковременный стресс может усиливать собранность, однако длительный стресс приводит к постоянному перенапряжению нервной системы.