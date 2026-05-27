Кардиолог Прокофьев рассказал, как отличить метеозависимость от болезни

Врач-кардиолог, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев рассказал, как отличить метеозависимость от болезни.
«При первых изменениях самочувствия человек должен определить температуру тела, измерить артериальное давление, посмотреть степень оксигенации и пульса. И уже в зависимости от этих показателей принимать решения», — посоветовал Прокофьев в беседе с 360.ru.
По словам врача, метеозависимость может проявляться головной болью, головокружением, слабостью, отёчностью, шумом в ушах и мельканием мушек перед глазами. Эти симптомы, отметил он, чаще связаны с изменением артериального давления или кровотока.
Прокофьев подчеркнул, что метеочувствительность важно отличать от заболевания: при ней не должно быть повышенной температуры, заложенности носа, кашля, боли в мышцах и суставах, а также признаков интоксикации.
Ранее клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что кратковременный стресс может усиливать собранность, однако длительный стресс приводит к постоянному перенапряжению нервной системы.