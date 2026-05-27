Аэроснимки с места поисков Усольцевых изучили с помощью нейросети

РИА Новости: аэроснимки с места поисков Усольцевых изучили с помощью нейросети.

КРАСНОЯРСК, 27 мая — РИА Новости. Нейросеть проанализировала более 20 тысяч аэрофотоснимков, сделанных при поисках пропавшей в тайге семьи Усольцевых в Красноярском крае, сообщила РИА Новости представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.

Активная фаза поиска пропавшей семьи велась с конца сентября 2025 года до наступления устойчивого снежного покрова. Двадцать третьего мая краевые спасатели вновь выехали на место пропажи семьи, к трехдневным поискам присоединились представители СК и отряд «ЛизаАлерт».

«Снимков за весь период пребывания на месте поиска было сделано более 20 тысяч, сейчас, после анализа нейросети, они направлены на более глубокое изучение. Скорость работы нейросети — 0,4 секунды на фотографию», — сказала собеседница.

Чооду уточнила агентству, что нейросеть из всех снимков отобрала некоторое количество, и теперь этими фотографиями занимается группа просмотра и анализа. Также она уточнила, что автономная группа поисковиков — координатор, связист, оператор БПЛА, аналитик и картограф — была на месте поисков с субботы по понедельник.

Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка.

