СБ ООН осудил атаку на объект около АЭС «Барака» в ОАЭ

17 мая власти эмирата Абу-Даби сообщили, что в результате попадания БПЛА в генератор близ АЭС «Барака» возник пожар. Инцидент не привел к жертвам и не повлиял на уровень радиационной безопасности, а все системы и энергоблоки станции продолжают работать в штатном режиме. Тогда эмиратские средства ПВО зафиксировали три беспилотника, вторгшихся в воздушное пространство страны со стороны западной границы. Два из них были успешно перехвачены, третий поразил электрогенератор у АЭС «Барака». Минобороны ОАЭ уточнило, что три БПЛА, пытавшиеся атаковать АЭС «Барака», а также шесть перехваченных позднее дронов были запущены с территории Ирака.