СБ ООН осудил атаку на объект около АЭС «Барака» в ОАЭ

В Совбезе назвали удар беспилотника вопиющим нарушением международного права.

ООН, 27 мая. /ТАСС/. Члены Совета Безопасности ООН решительно осудили атаку беспилотника на объект рядом с атомной электростанцией «Барака» в ОАЭ.

«Члены Совета Безопасности самым решительным образом осудили вопиющую атаку беспилотника на электрогенератор за пределами внутреннего периметра АЭС “Барака” в регионе Эд-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах», — говорится в заявлении Совета Безопасности ООН.

В Совбезе подчеркнули, что атака представляет собой «вопиющее нарушение международного права» и создает серьезные риски для гражданского населения, инфраструктуры и окружающей среды. Члены СБ ООН также потребовали «немедленного и постоянного прекращения» атак на гражданские объекты в ОАЭ, включая угрозы в адрес мирных ядерных объектов.

Кроме того, Совбез ООН подтвердил приверженность поддержанию мира и стабильности на Ближнем Востоке, а также выразил поддержку территориальной целостности и суверенитету ОАЭ.

17 мая власти эмирата Абу-Даби сообщили, что в результате попадания БПЛА в генератор близ АЭС «Барака» возник пожар. Инцидент не привел к жертвам и не повлиял на уровень радиационной безопасности, а все системы и энергоблоки станции продолжают работать в штатном режиме. Тогда эмиратские средства ПВО зафиксировали три беспилотника, вторгшихся в воздушное пространство страны со стороны западной границы. Два из них были успешно перехвачены, третий поразил электрогенератор у АЭС «Барака». Минобороны ОАЭ уточнило, что три БПЛА, пытавшиеся атаковать АЭС «Барака», а также шесть перехваченных позднее дронов были запущены с территории Ирака.

ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
