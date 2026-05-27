Врач Корякин объяснил, как тревога влияет на работу мозга

Доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин заявил, что в минуты паники и тревоги мозгу становится сложнее использовать прошлый опыт и выстраивать логические связи.
Об этом он рассказал в беседе с aif.ru.
По словам специалиста, важную роль в этом процессе играет гиппокамп — отдел мозга, который хранит воспоминания, сопоставляет новую информацию с прошлым опытом и помогает формировать новое знание.
Корякин объяснил, что при остром стрессе человек может впасть в ступор на экзамене, растеряться во время конфликта или «поплыть» на презентации из-за неожиданного вопроса. В такие моменты мозг хуже связывает уже известную информацию с новой ситуацией.
При кратковременном стрессе работа гиппокампа может восстановиться после того, как напряжение проходит. Однако при длительной тревоге, отметил врач, избыток кортизола способен ослаблять связи между нейронами и негативно влиять на память.
Корякин добавил, что понимание этого механизма помогает вовремя замедлиться, выдохнуть и вернуть себе способность мыслить спокойнее.
Ранее клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что кратковременный стресс может усиливать собранность, однако длительный стресс приводит к постоянному перенапряжению нервной системы.