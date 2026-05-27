У берегов Омана произошел взрыв на танкере

UKMTO сообщило о взрыве на танкере у берегов Омана.

Источник: © РИА Новости

ЛОНДОН, 26 мая — РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о взрыве на танкере у берегов Омана.

«UKMTO получило сообщение об инциденте в 60 морских милях (111 километрах) к востоку от Маската, Оман. Капитан танкера сообщает о внешнем взрыве по левому борту в кормовой части судна недалеко от ватерлинии», — говорится в заявлении.

В результате инцидента в море попало некоторое количество топлива. При этом отмечается, что экипаж и судно находятся в безопасности.