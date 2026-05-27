Тело ребёнка извлекли из-под завалов в Липецке, число жертв выросло до двух

Тело ребёнка обнаружено под завалами на месте пожара и взрыва в частном доме в Липецке, число погибших увеличилось до двух человек.
Об этом сообщило ГУ МЧС по Липецкой области.
К моменту прибытия спасателей открытое горение было ликвидировано. Первым из-под обломков извлекли тело одного погибшего.
Позднее спасатели обнаружили и извлекли тело ребёнка.
Ранее стало известно, что жилой дом частично обрушился после пожара и взрыва в Липецке. Губернатор Игорь Артамонов опроверг версию об обрушении дома после падения БПЛА.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше