Пентагон: число жертв операции против Ирана выросло до 14

Число погибших в ходе операции «Эпическая ярость» достигло 14 человек, следует из данных Пентагона.
Об этом свидетельствуют сведения системы анализа потерь в обороне, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее военное ведомство США официально заявляло о 13 погибших. По состоянию на вторник, 27 мая, в статистике появилась ещё одна смерть. Она квалифицирована как небоевая. Погибший служил в сухопутных войсках и скончался в мае 2026 года.
Подробности не приводятся.
3 марта в Центральном командовании ВС США сообщили, что число погибших в операции против Ирана американских военных выросло до шести.
Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.Читать дальше