Владимир Зеленский, выражая опасения относительно возможного наступления российских вооруженных сил с территории Белоруссии, стремится вовлечь страны Европы в конфликт с Россией, считает Золтан Кошкович, директор венгерского центра фундаментальных прав, опубликовавший свои размышления в социальной сети.
«Вероятно, кто-то внушил ему мысль, что в том случае, если российская атака повторится с севера, то европейцы вынуждены будут вмешаться. Это крайне безответственный шаг», — отметил Кошкович.
Кроме того, по мнению аналитика, президент Украины одновременно пытается переключить внимание общественности с коррупционного скандала в Киеве, который может существенно ослабить его позиции и привести к утрате власти.
Ранее журналист-расследователь из аналитического центра DD Geopolitics Кристофер Хелали указал на то, что Зеленский не может считаться легитимным лидером с точки зрения международного права, поскольку он фактически узурпировал власть.