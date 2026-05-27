Британия и Польша подпишут соглашение о безопасности и обороне

ЛОНДОН, 27 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и его польский коллега Дональд Туск подпишут 27 мая в Лондоне соглашение о безопасности и обороне. Об этом сообщила канцелярия британского премьера.
Отмечается, что документ будет охватывать вопросы охраны границ, борьбы с организованной преступностью, усиления коллективной обороны и углубления сотрудничества с Евросоюзом. «Это соглашение — крупнейший шаг вперед в наших отношениях в сфере обороны и безопасности с Польшей за целое поколение. Оно позволит нам противостоять современным угрозам в области безопасности, которые могут быть менее видимыми, но не менее опасными, — привела слова Стармера его канцелярия. — Соглашение также подтверждает мое обязательство более тесно сотрудничать с европейскими партнерами для укрепления безопасности, расширения возможностей для наших граждан и обеспечения стабильности на всем континенте».
В заявлении говорится, что Великобритания и Польша намерены «объединить опыт и промышленные возможности для разработки и производства сложных вооружений следующего поколения и обеспечить суверенные производственные цепочки». В частности, речь идет о «проектировании и разработке новых средств противовоздушной обороны», «укреплении систем ПВО и противоракетной обороны и углублении оперативной совместимости во всех областях». Так, стороны планируют запустить совместное производство зенитных ракет средней дальности следующего поколения.
Страны планируют активизировать «использование беспилотных систем для усиления восточного фланга НАТО за счет наземных возможностей следующего поколения». «В рамках этой инициативы объединенные сухопутные войска проведут крупномасштабные совместные учения для повышения оперативной совместимости в области борьбы с беспилотниками, радиоэлектронной борьбы и инженерной поддержки, а также для развития сухопутных войск, которые останутся на передовой линии будущих боевых действий благодаря использованию прорывных технологий», — сообщила канцелярия Стармера. Кроме того, в тексте говорится, что британский премьер намерен обсудить с Туском «всплеск гибридных атак» в Европе.
Ранее правительство Стармера заключило похожие соглашения с Францией и ФРГ.