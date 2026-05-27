Из-под завалов на месте пожара в Липецке извлекли третьего погибшего

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Спасатели извлекли третьего погибшего из-под завалов на месте пожара в частном доме в Липецке, сообщает ГУ МЧС по области.
Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что сильный пожар, сопровождаемый хлопком, произошел в частном жилом доме в Липецке, здание частично обрушилось. Прокуратура РФ назвала предварительной причиной пожара взрыв бытового газа. Ранее были найдены тела женщины и ребенка.
«Спасатели извлекли из-под завалов тело третьего погибшего. В результате взрыва и пожара в жилом доме в Липецке погибло три человека, в том числе один ребенок», — говорится в сообщении.
Уточняется, что пожар полностью ликвидирован, причину пожара установят дознаватели МЧС России, работы по разбору конструкций завершены.