Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов в Липецке

Тело третьего погибшего извлекли из-под завалов на месте взрыва и пожара в жилом доме в Липецке, общее число жертв достигло трёх, включая одного ребёнка.
Об этом сообщили в МЧС Липецкой области.
Спасатели завершили разбор конструкций. Пожар полностью ликвидирован, его причину установят дознаватели МЧС России.
«В результате взрыва и пожара в жилом доме в Липецке погибло три человека, в том числе один ребенок», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее стало известно, что жилой дом частично обрушился после пожара и взрыва в Липецке. Губернатор Игорь Артамонов опроверг версию об обрушении дома после падения БПЛА.